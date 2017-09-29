كاميرا عادية على شكل هاتف ذكي لكنها ليست كذلك، وتكسر بهذه الهيئة نمط الكاميرات المتطورة التقليدية التي اعتاد عليها المصورون ذات العدسة المخروطية.



ولا تحتاج إلى حقيبة كما في الكاميرات الرائجة مثل DSLR، فيمكن وضعها في جيب البنطال، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الأربعاء.

وتحتوي الكاميرا الجديدة التي تحمل اسم L16، على 16 عدسة وحساس للضوء تعمل معا في وقت واحد من أجل التقاط الصور، التي تأتي بزاويا مختلفة وبعضها يأتي باللونين الأبيض والأسود.

وضربت الصحيفة مثالا على قوة الكاميرا، إذ باستطاعتها التقاط صورة عالية الوضوح لامتداد "جسر البوابة الذهبية" في سان فرانسيسكو، وأن تقدم تفاصيل دقيقة لكل شخص موجود في الجسر، الأمر الذي كانت تعجز عنه الكاميرات التقليدية.

وتقدم الكاميرا الجديدة صورا بدقة وضوح تصل 52 ميغابيكسل، فيما تبلغ قدرات كاميرات الهواتف الذكية 12 ميغابيكسل، فيما تصل كاميرات DSLR في دقة الوضوح إلى 30 ميغابيكسل.

وعرضت الشركة الأميركية المصنعة "Light " الكاميرا للبيع في الأسواق، مقابل 1950 دولارا.

ويبلغ وزن الكاميرا "النحيلة" أقل من 400 غرام، ويتحكم المستخدم بها عن طريقة شاشة يمرر أصابعه عليها خلافا للأزرار الموجودة في الكاميرات الحالية.



