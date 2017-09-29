نشرت منصة التواصل الاجتماعي #فيسبوك الأربعاء تحديثا جديدا فيما يخص جهودها لحماية الانتخابات الاتحادية الألمانية لعام 2017، وأوضحت انها قامت في الفترة التي تسبق الانتخابات بإزالة عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية في ألمانيا، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الأخبار الوهمية خلال الانتخابات في ألمانيا.

وقال ريتشارد آلان نائب رئيس «فيسبوك» للسياسة العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقرا لها، بذلت مجموعة من الجهود لضمان عدم استعمال شبكة التواصل الاجتماعي كمنصة للتلاعب بالرأي العام، وأن حماية سلامة منصتنا خلال الانتخابات هي أولوية كبيرة لنا وشيء نلتزم به خاصة في مواجهة التدخلات المعادية والمنسقة.

وأضاف المسؤول التنفيذي في الشركة عبر بيان: «أن هذه الإجراءات لم تُزل المعلومات الخاطئة تماما في هذه الانتخابات، لكنها جعلت من الصعب نشرها وظهورها بين الأخبار الشعبية، كما أن البقاء في انتظار أولئك الذين يحاولون إساءة استعمال خدمتنا هو جهد مستمر بقيادة فرق الأمن والسلامة لدينا».

ويأتي الخبر بعد مرور 6 أيام على ظهور مارك زوكربيرغ مؤسس المنصة عبر فيديو بث مباشر بالدفاع عن منصته، ونشر خطة لتحديد كيفية مكافحة الشركة لانتشار الأخبار الوهمية، وتأتي هذه الشفافية بعدما كشفت التحقيقات أن الحكومة الروسية قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 من خلال تلاعبها بالشبكات الاجتماعية.