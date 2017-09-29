توصل علماء إلى أن حيوان الديپروتودون المنقرض في أستراليا كان سيقوم برحلات سنوية طويلة في جميع أنحاء القارة بحثا عن الطعام على غرار الهجرة الكبيرة للحيوانات البرية في أفريقيا.

وترك هذا الحيوان، وهو نوع من حيوانات الومبت العملاقة، قرائن كيماوية في أسنانه توضح كيف كان سلوكه. وتشير الأبحاث التي تقودها جامعة كوينزلاند إلى أن هذا الحيوان كان سيقوم برحلات منتظمة ذهابا وإيابا تصل إلى 200 كيلومتر. يقول غيلبرت برايس، دكتور مشارك في البحث: «يعود الأمر إلى المثل القديم الذي يقول «أنت انعكاس لما تأكله»، وذلك لأن المواد الكيميائية الموجودة في الطعام الذي يستهلكه هذا الحيوان أصبحت جزءا من أسنانه. لكن من الصحيح أيضا أن نقول «أنت انعكاس للبيئة التي تأكل منها، خاصة إذا كنت من آكلي النباتات، لأن الكيمياء الجيولوجية للتربة التي تنمو بها النباتات تصبح ثابتة في أسنان الحيوانات أكلة العشب».

وقد اختفى الحيوان الذي ينتمي لفصيلة الجرابيات، والذي يبلغ طوله نحو 1.8 متر، قبل أكثر من 40 ألف سنة، ربما بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ.