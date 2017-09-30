يستخدم البيض في العديد من وصفات الطعام والحلويات، لكن الكابوس الأكبر للطهاة وربات المنازل، هو تساقط قطع من قشر البيض بعد كسره داخل الوصفة.



وهناك العديد من الوسائل والطرق المستخدمة لكسر البيض، ويوصي الطهاة المحترفون، ببعض الطرق التي تساعد على تجنب تساقط قشور البيض، والمفتاح لذلك، هو كسر البيضة على سطحٍ مستوٍ.



وبدلاً من ضرب البيضة على حافة الوعاء، ينصح الطهاة بكسرها على سطحٍ مستوٍ بضربة حادة، تكفي لكسر القشرة، دون انتشار قطع منها على السطح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.



وبالطبع، يستخدم بعض الطهاة أيديهم في تكسير البيض، لكن ذلك يعتمد على مدى مهارة وخبرة الطاهي. ومع التدريب والخبرة، يمكن لربة المنزل إتقان هذه المهارات.