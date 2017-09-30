أطلق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، تحذيرًا من إحدى ممارسات "الحلاقين"، التي قد تؤدي إلى الإصابة بالشلل أو توقف التنفس.



وأوضح "النمر" - عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن "طق فقرات الرقبة" يحمل خطورة صحية بالغة، داعياً الجميع إلى عدم السماح بها للحلاق أو غيره.



وأوردت التغريدة صورة لتقرير بصحيفة "ديكان كرونيكل" الهندية، يتضمّن تعرض "كومار" لخطر صحي دائم جراء هكذا ممارسة.



وصدّق عدد من المعلقين على مضمون تغريدة "النمر"، بينهم "مشاري السويلم"، الذي أكّد أنه شاهد بعينيه تسبب أحد حلاقي الدرعية في شلل مواطن سعودي بعدما طق رقبته.