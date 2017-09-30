اكتشفت لورا ميسي، وهي مدربة لياقة بدنية بلغت الـ40، أنها أنفقت نصف عمرها تبحث عن الشريك اللائق بها، ولم يتحقق لها ذلك، فأقدمت على فكرة خيالية جعلتها واقعية بأن تنظم حفل زواج كاملا وتعلن أنها تزوجت من نفسها.

جرت مراسم هذا الحفل الغريب في ليسوني، بمنطقة لومبارديا الإيطالية، حيث تزوجت لورا نفسها وأمام الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، وهي تلبس ثوب الزفاف الذي طالما حلمت به بجوار الأهل والأصدقاء.

وارتدت لورا ثوب الزفاف التقليدي، وحافظت على طقوس المناسبة بما في ذلك وصيفات الشرف، كما لبست خاتم الزواج بنفسها.

وقالت لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: «أخبرت الأصدقاء والعائلة بأنه إذا لم أجد رفيقي في عيد ميلادي الأربعين فسأتزوج من نفسي».

وتابعت: «إذا عثرت ذات يوم على الرجل الذي يمكن أن أخطط للمستقبل معه، فسأكـون سعيدة، لكن سعــادتي لا تعتمد عليه»، مؤكدة أن زفافها خيالي من دون أن تحتاج لأن تكون «الأميرة الساحرة».

وبعد الحفل الذي حضره مشاهير، قامت لورا بقطع الكعكة المخصصة للمناسبة، والمزينة في أعلاها بعروسة تحمل وردة محفوفة باللون الأخضر.