رصد موقع "independent" البريطاني، أغلى 10 مدارس حول العالم من حيث مصاريف السنة الدراسية، والتي تركزت أغلبيتها في سويسرا، وجاء ترتيبها كالتالي:

مدرسة Institut Le Rosey – سويسرا

هذه هي المدرسة الأغلى على الإطلاق في العالم وتفتخر المدرسة بتدريسها لأطفال من عائلات ملكية وراقية على مستوى أوروبا كلها. أما مميزات المدرسة فتكمن في قاعة المؤتمرات الفاخرة التي تحتويها، وتحتوي المدرسة أيضًا على نادٍ للفروسية يضم 30 خيل، وهناك مرافق رياضية أخرى كالمسابح والملاعب، وتنظم المدرسة برامج صيفية مميزة، من ضمنها إيصال الطلّاب لنادي ريال مدريد للتدرب في أكاديميته، وتكلفة السنة الدراسية بها 86 ألف جنيه أسترليني.

مدرسة Institut auf dem Rosenberg – سويسرا

تعتبر هذه المدرسة من المدارس الأقدم في سويسرا وبدأت عملها عام 1967، وتقع في مدينة سانت جالن، وتتميز المدرسة بتقديمها 5 أنظمة تدريسية منها النظامين الأمريكي والبريطاني، كما تتميز بالنشاطات التي تقدمها مثل ركوب الخيل والتزلج والتعريف بالثقافات، وتبلغ مصاريف العام الدراسي 86 ألف جنيه أسترليني.

مدرسة Aiglon College – سويسرا

تتميز المدرسة بتقديمها لتجربة تعليمية جديدة تعتمد على التدريس في الهواء الطلق، وتركز المدرسة على تدريس برامج تتعلق بالسماء والفضاء والفلك على مدار العام، كما تقدم برامج مشتركة مع مدارس من دول أخرى تهتم بجوانب الفن أيضًا، ومصاريفها للعام الدراسي الواحد 80.8 ألف جنيه إسترليني.

مدرسة Brillantmont International – سويسرا

تطل المدرسة على بحيرة جنيف في مدينة لوزان، وتعود لأكثر من 130 عام، وتتميز بأنشطتها اللامنهجية خاصة في فترة ما بين شهر يناير وشهر أبريل، ودرس بها أمراء الدنمارك واليونان، وتبلغ تكلفة السنة الدراسية بها 80 ألف جنيه إسترليني.

مدرسة Leysin American – سويسرا

وتقدم المدرسة برامج تدريسية لا منهجية تساعد فيها الطلاب في تطوير جوانب مهمة في حياتهم مثل الخطابة، ودرس بها دوق لوكسمبورج، أما بالنسبة لتكاليفها السنوية 79,500 ألف جنيه إسترليني.

مدرسة Collège Alpin International Beau Soleil – سويسرا

هذه المدرسة تقارب بتكاليفها المدرسة الأغلى في العالم، حيث أن تكاليفها السنوي 69 ألف جنيه أسترليني، وقد درست فيها الأميرة الدنماركية Marie Agathe Odile. وتقوم المدرسة بتنظيم رحلات على مدار العام لتعزيز اختلاف الثقافات لدى طلابها، ومن ضمن الأمور التي تميزها هو إطلالتها على الجبل الأبيض في سويسرا.

مدرسة Collège du Léman – سويسرا

هذه المدرسة تقع في مدينة جنيف وتمتلك طلابًا من 100 جنسية مختلفة، وتهتم المدرسة في الجوانب الفنية مثل الرقص الكلاسيكي والحديث أيضًا، وتنظم رحلات خيرية على مدار العام لدول أفريقيا، أن تكاليفها السنوي 69 ألف جنيه أسترليني.

مدرسة American School in Switzerland - سويسرا

تطل هذه المدرسة على بحيرة لوغانو الواقعة بين دولتي سويسرا وإيطاليا، وتفوق تكاليف الدراسة بهذه المدرسة ال 80 ألف دولار أمريكي، وتضم المدرسة طلّابًا من 61 جنسية مختلفة من حول العالم. وتتميز المدرسة بتركيزها الكبير على الفنون، حيث أن هناك 20 حصة تدريسية مختلفة للفنون البصرية والتصوير والمعمار، وتقيم المدرسة بشكل سنوي معرضًا فنيًا يشارك فيه الطلاب ويحضره فنانون مختلفون من أنحاء العالم، وتكلفة العام الدراسي الواحد بها 63 ألف جنيه إسترليني.

مدرسة THINK GLOBAL – حول العالم

هذه المدرسة تعتبر "مدرسة سفر" تتجول حول العالم بـ 44 طالب من جنسيات مختلفة، المدرسة تقضي الفصل الدراسي في دولة مختلفة، المدرسة تهدف من السفر الدائم إلى تقديم تجارب لا منهجية متخلفة للطلاب بجانب تدريسهم للمناهج الدراسية، وتكاليف العام الدراسي 64 ألف جنية إسترليني.

مدرسة Hurtwood house - بريطانيا

تمتد هذه المدرسة على مساحة كبيرة تبلغ 200 فدان، وهي كانت فندق فريد من نوعه ، وتشتهر المدرسة على الفنون والإبداع، وتضم 340 تلميذ، ومن أشهر الذي تعلموا بها الممثل البريطاني جاك هوستون، وتبلغ تكلفة السنة الدراسية بها 40 ألف جنيه إسترليني.

