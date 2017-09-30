فضح كاهن أمر امرأة تتطفل على الجنازات منذ 14 عاماً بهدف الحصول على الطعام الذي يقدم بعد مراسم الدفن أثناء مجالس العزاء.

يذكر أن المرأة اعتادت أن تنضم للمشيعين على مدى 14 عاماً في بلدة بركشاير البريطانية، لكي تحصل على الطعام بعد مراسيم الدفن في مجالس العزاء. وكانت المرأة تتحدث مع المعزين والمشيعين متظاهرة بأنها أحد أفراد عائلة المتوفى.

وبعد مضي سنوات طويلة على تطفلها على الجنازات ومجالس العزاء، تم كشف أمر المرأة عبر كاهن في الكنيسة بعد أن تعرف على شخصيتها واكتشف بأنها لا تمت بصلة لعائلة المتوفى أو أصدقائه.

ولدى مواجهتها بالأمر، قالت المرأة إنها تشعر أن من واجبها حضور جميع مراسم الدفن التي تحدث في المدينة. وقال الكاهن إنه كان يعلم بأمر المرأة منذ مدة، ولكنه لم يستطع منعها من التطفل على الجنازات.

وقال الأب نوح كونولي: "في كل جنازة كانت المرأة تحضر إلى الكنيسة ومراسم الدفن دون تلقيها أي دعوة، وخاصة عندما يكون هنالك مجلس عزاء يقدم فيه الطعام بعد دفن المتوفى".



وبعد افتضاح أمرها، تلقت المرأة المتطفلة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، الكثير من الانتقادات من قبل سكان البلدة الذين اعتبروا هذا التصرف استهانة بمشاعر من فقدوا أحبتهم واستغلالاً غير مقبول لهذه المناسبات الحزينة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.