قام مزارع أمريكي هاوٍ بتحقيق إنجاز مهم، عبر زراعة جزرة ضخمة يعتقد بأنها أكبر جزرة في العالم، تجاوز طولها 60 سم، وبلغ وزنها قرابة 10 كغ.

يعمل كريس كولي (34 عاماً) على زراعة الخضار العملاقة منذ ما يقارب العامين في منزله بولاية مينيسوتا الأمريكية. فبالإضافة إلى زراعة الجزر، يقوم كريس بزراعة البطيخ العملاق، والطماطم الضخمة، والقرع.

ويعزو كريس نجاحه في زراعة الخضار العملاقة إلى التربة الخصبة، ونوعية البذور الممتازة، بالإضافة إلى الأسمدة عالية الطاقة. وبما أن الطقس في مينيسوتا كان معتدلاً في العام الماضي، فإن ظروف زراعة الجزرة العملاقة كانت مثالية جداً بحسب ما قال كريس.

وينوي كريس المضي قدماً في زراعته للخضار العملاقة وخاصة بعدما نجح في إنتاج الجزرة العملاقة التي حطم من خلالها الرقم العالمي السابق لمنافسه بيتر غلازبروك الذي زرع جزرة بلغ وزنها 9 كغ في 2014.

وقال كريس الذي يعمل في شركة للتسويق "لم يكن لدي أي خبرة في الزراعة، ولكن قبل ثلاث سنوات بدأت بالعناية بحديقة منزلي، وفي العام التالي استهوتني فكرة زراعة الخضار العملاقة وشرعت بتعلم مهارات جديدة في سبيل تحقيق هدفي".

من الجدير بالذكر بأن كريس ينوي تخزين الجزرة العملاقة التي استغرقت تسعة أشهر كاملة لتنمو بهذا الشكل، في الثلاجة ويخطط لزراعتها في الربيع المقبل على أمل إنتاج بذور جديدة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.