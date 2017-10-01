حذرت السلطات المصرية من تداول عطر قاتل يؤدي إلى الوفاة بعد استخدامه بـ3 أيام.

وحذرت وزارة التموين من استخدام عطر يحمل اسم ريلاكس تم طرحه في بعض الصيدليات ومحلات العطور،ويؤدي للوفاة بعد 3 أيام من استعماله.

وأرسلت الوزارة خطاباً إلى جميع مديريات التموين بالمحافظات، تطالبها بشن حملات للبحث عنه ومصادرته وإرسال عيّنات منه لمعامل التحاليل المختصة، وتنبيه المواطنين بعدم تداوله.

وتقرر تشكيل حملات مكثفة على معظم محلات الهدايا و العطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن العطر القاتل.

كما حذّر مصدر حكومي مسؤول من دخول العطر للبلاد تحت غطاء أسماء أخرى، موكداً أن السلطات تحصل على عيّنات من جميع العطور مجهولة المصدر الموجودة بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

من جانب آخر، دشن مستخدمو مواقع التواصل حملات مكثفة على "فيسبوك" لتحذير المواطنين من استخدام هذا العطر، كإجراء سريع ووقائي حرصا على سلامة المصريين.