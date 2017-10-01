أثار إعلان لبيع منزل في مصر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الكلمات المستخدمة فيه، التي كتبها صاحب المنزل على جدرانه.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنزل معروض للبيع، كُتب على جدرانه عبارة "المنزل للبيع لسوء الجيرة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلان، وقاموا بتداول الصورة على نطاق واسع.

وعلّق مستخدمو السوشيال ميديا على الصورة، متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه، حيث أكدوا أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.



​وأوضح آخرون في التعليقات أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه.

وأضافوا خلال التعليقات أن الجيران اتهموا صاحب المنزل ببناء جراج سيارات والتسبب في إزعاجهم.

