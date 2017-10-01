تتعدد الأعراض التي يشعر من خلالها الإنسان أن مشكلة ما تتطور في صحته العقلية، وقد يلاحظ ذلك في تقلب المزاج والطاقة والشهية وغيرها من الحالات الأخرى.

غير أن الطبيبة النفسية أنيتا سانز قدمت وسائل بسيطة يمكن من خلالها التعرف على مشاكل محتملة قد تؤدي إلى مضاعفات في الصحة العقلية، والتي لا يمكن تجاهلها، وفق دراسة نشرتها صحيفة الإندبندنت.

وتقول الطبيبة إن جوانب في حياة الإنسان هي التي تكون أكثر عرضة لظهور مشاكل نفسية، وحددتها في المزاج والطاقة والشهية والنوم والجنس.

وتؤكد سانز أن حدوث خلل في أي واحد منها يمكن أن يسبب خللا في سلوك الإنسان، ويؤثر بالتالي على أدائه الاجتماعي والجسدي.

وقد أشارت دراسة أجراها الدكتور دانيال فريمان ونشرت في موقع "لايف ساينس" إلى أن اضطرابات النوم قد تؤدي إلى القلق والاكتئاب.

وتنصح سانز بعدم تجاهل خمسة أشياء قد تؤدي إلى مضاعفات نحو الأمراض النفسية، هي المبالغة أو التقليل من النوم والأكل.

وتضيف إلى ذلك نصيحة بعدم الانتقال من الوضع الحاد إلى الوضع الأدنى في كل مناحي الحياة، إضافة إلى مراقبة الأمور التي لا تبدو طبيعية في جسم الإنسان، أو عدم قدرة أحد الأعضاء على العمل بشكل طبيعي.

وقد يكون سؤال الآخرين المحيطين بالإنسان حول تغيرات قد تطرأ عليه نفسيا وجسديا، أيضا من الأمور التي لا يجب أن يغفلها أي شخص.