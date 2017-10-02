نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، فيديو لعائلته "الآخذة" في الاتساع على ما يبدو، لاسيما بعد أن انتشر خبر أن صديقته حامل وتنتظر مولوداً.

ونشر رونالدو الفيديو أثناء بث مباشر على "إنستغرام" ( Live stream) قبل أيام قليلة، وقد ظهر مع أطفاله مجتمعين، وهو الفيديو الأول الذي يصوّره النجم البرتغالي مع أولاده منذ ولادة التوأم "ماتيو وإيفا"، قبل ما يقارب الأربعة أشهر.

وعرف رونالدو محبيه على ما يبدو على عائلته الصغيرة، بدءاً من ابنه "رونالدو جونيور"، الذي كان يحمل "ماتيوس"، في حين بدا اللاعب وهو يحمل "ايفيتا".

يذكر أنه لم يتم الكشف عن هوية أم الطفلين اللذين رزق بهما رونالدو.

وكان رونالدو قد أعلن في أواخر يونيو ولادة طفلَيه المذكورين، بعد 7 سنوات من ولادة طفله الأول.

كما ينتظر "الدون" طفلة جديد من صديقته جورجينا رودريغيز، مع توقعات بإقامة الثنائي حفل زفاف في أواخر عام 2018 بعد نهاية مونديال روسيا.