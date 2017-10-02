انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تعمل على تتبع اللياقة البدنية والصحة العامة للمستخدم، ولكن في المستقبل سيتغير هذا الأمر، وهذه المهام سيقوم بها «التاتو»، إذ تعاون الباحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتطوير حبر حيوي فائق الحساسية يمكن استخدامه في رسم «تاتو» ذكي.

ووفقا لموقع «ديلي دوت» الاميركي، فهذا الحبر يتغير لونه إذا كان الشخص يعاني من الجفاف أو خلل في مستويات السكر في الدم، وتم إجراء الاختبارات الأولية للتكنولوجيا الجديدة على جلد الخنزير، الذي يشبه إلى حد كبير الجلد البشري.

وقال الباحث نان جيانج إن التكنولوجيا الجديدة لديها العديد من الامتيازات، أبرزها أنه لا يمكن تقيد عملها بسبب البطارية، ويمكنها رصد التغيرات الجسدية بشكل أفضل وأكثر دقة، ولكن هناك مخاوف من أن «التاتو» الجديد ستتم مشاهدته من قبل عدد كبير من الأشخاص حول المستخدم، وهو ما يعنى أنه لا يوفر الخصوصية اللازمة للمعلومات الطبية الخاصة بالفرد.