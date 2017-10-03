تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نشرها مواطن سعودي يدعى فيصل بادغيش وهو برفقة زوجته في السيارة.



وظهر الرجل في الصورة وهو يدرب زوجته على تعلم القيادة وذلك بعد صدور الامر السامي بالسماح للسيدات بقيادة المركبات داخل المملكة حيث جلست زوجته بجواره على مقعد القيادة. وعلق “المواطن” على الصورة قائلاً: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”.

يشار إلى أنه تسود الفرحة في الشارع السعودي بعد صدور القرار التاريخي ويشغل موضوع قيادة النساء في السعودية الرأي العام حاليًا فيما لم يخلو المشهد من الطرافة ونشر بعض المقاطع والصور الطريفة وتداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.