كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية، العقيد طارق الربيعان، الأحد عن إمكانية استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري في حال امتلاكها رخصة من أي دولة معترف بها نظاماً.

وقال الربيعان، في تصريح تلفزيوني لقناة "الإخبارية" السعودية، "في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً سوف تستخرج رخصة سعودية فوراً بعد تطبيق القرار"، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في كافة قرارات الإدارة العامة للمرور.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 2017 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.