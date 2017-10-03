قرر عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا بدلتا مصر، إحالة طالبين بالكلية لمجلس تأديب تمهيدا لفصلهما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لطالب وطالبة بكلية الحقوق جامعة طنطا قيل إنهما يحتفلان بخطبتهما داخل حديقة الكلية، ويتبادلان العناق والأحضان وسط احتفالات من زملائهما.

وتبين أن الطالب يدعى علاء والطالبة تدعى مرفت، وطلب الطالب خطبة زميلته التي أعلنت موافقتها، وعلى الفور احتفلا بالخطوبة في حديقة الكلية في غياب الأمن الإداري للكلية.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع الطالبين خلال الأسبوع الحالي، وكذلك الطلاب المشاركين في الاحتفال، تمهيدا لفصل الحبيبين، وتوقيع عقوبات أخرى مشددة على الباقين.