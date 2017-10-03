تدرس السعودية السماح للمرأة بالعمل سائقة تاكسي، حيث شكلت وزارة النقل السعودية لجنة لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصاً لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي لصحيفة عكاظ السعودية أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة التنظيم ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوماً، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.

واعتبر أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الهيئة ستقوم بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها، بعد تفعيل قرار السماح للمرأة بالقيادة في يونيو العام المقبل.