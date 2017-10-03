تمكن شاب مصري يدعى عمرو زهران من تحويل حلمه إلى حقيقة، حيث استطاع خلال 5 سنوات أن يصبح أول شخص يقود سيارة من تصميمه وصنع يديه.

وجاءت فكرة تصنيع السيارة منذ أن كان عمرو زهران طالبا في كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، دون أن يجد من يساعده في تنفيذها، فكانت صدمته الأولى في رأي أستاذه في الجامعة الذي أيقن باستحالة المشروع، غير أنه سار في طريقه وقرر عرض الأمر على الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي وصفت هي الأخرى فكرته بـ"السراب".

وتمثلت الصعوبات في قراره بالاعتماد على نفسه لتحقيق حلمه، فلم يكن يتوفر لديه المال الكافي من أجل شراء الاحتياجات اللازمة لتصنيع السيارة، إذ قال: "قررت أن أشتغل مع أبويا في تصميم الستاير، وكنت بحوش كل اللي أقدر عليه عشان أشتري بنفسي اللوازم اللي تخليني أبتدي فكرتي، رغم إن كل عيلتي كانت بتقولي إن عمري بيروح هدر".

بدأ الحلم ينسج خيوطه مع تمكن "زهران" من شراء "شاسيه" (القاعدة الحديدية) لترتكز عليه مشتملات سيارته المستقبلية، ثم يتبعه بـ"موتور" التي تحتاجه للحركة، قبل أن يبدأ في تقطيع جسم السيارة بالكامل وصب مادة الجبس ونحته لإبراز هيكل السيارة، ولا يبقى له سوى تغليف المنتج النهائي بـ"الفيبر".

لم يتوقف طموح "زهران"، بل قرر التقدم لمسابقة دولية للابتكارات الخاصة بالسيارات تنعقد بـ"جنيف" في يناير المقبل، غير أنه يتمنى أن تتبنى جهة رسمية في الدولة سيارته، المصنّعة في مصر، حتى لا تنضم إلى سلسلة من ابتكارات سابقة له لم تر النور، ويقول: "ابتكرت قبل كدة أتوبيس نقل سنة 2014، ورسمت صورة توضيحية لتنفيذ عربية بتشتغل بالكهرباء السنة اللي فاتت، لكن محدش تحمس لأفكاري وأتمنى حد يساعدني".