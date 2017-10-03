حطّمت حافلة "Catalyst E2 Max" الكهربائية التي أنتجتها شركة "بروتيرا" رقماً قياسياً جديداً. بعد أن قطعت مسافة 1101 ميل (أكثر من 1700 كلم) متجاوزةً بذلك الرقم القياسي السابق (1013.76 ميل) الذي قطعته سيارة ركاب كهربائية وزنها أقل بكثير من وزن الحافلة.

واعتبر الخبراء هذا الإنجاز خطوةً علميةً مهمة في مجال تطوير المركبات الكهربائية وبطارياتها، خصوصاً أنّ "Catalyst E2 Max" استطاعت في تجربتها الأخيرة تحقيق هذا الرقم الملفت.

الشركة المصنعة لهذه الحافلة وصفت هذه الرحلة لحافلتها بالـ "إنجاز الكبير الذي مهّد الطريق أمام تطوير السيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية".