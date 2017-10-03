كشفت ممثلة ألمانية قامت بحقن نفسها ببكتيريا يزيد عمرها عن 3.5 مليون سنة عن عمرها الحقيقي، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني، لكنها لم تفلح في إقناع المشاهدين.

وتقول الممثلة المعروفة باسم مانوش، إنها أنفقت آلاف الدولارات على عمليات التجميل والحقن، لتحافظ على جمالها ورشاقتها، ووصفت نفسها بأنها "فأر تجارب بشري"، حيث كانت أول شخص يحقن نفسه ببكتيريا قديمة، بهدف منع ظهور أعراض الشيخوخة.

وأخبرت مانوش فريق البرنامج، أنها أكبر من 40 عاماً، قبل أن تعترف بأن عمرها وصل إلى 48 عاماً، لكن هذه الإجابة لم تقنع المشاهدين، الذين سارعوا للتشكيك في ذلك على تويتر، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخلافاً لمعظم الخلايا في الطبيعة، يقول العلماء، إن عصيات (إف) لا تظهر أية علامات على الشيخوخة، ويعتقد الباحثون، أنها يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتحسين صحة الإنسان وإطالة العمر.

وحصلت مانوش على عينات من هذه البكتيريا، من الطبيب أناتولي بروشكوف، رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة موسكو الحكومية، وهو أحدث إجراء تخضع له مانوش، التي أنفقت نحو 50 ألف دولار على عمليات التجميل، على مدى السنوات العشرين الماضية.