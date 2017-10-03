فازت المصرية فرح شعبان بلقب ملكة جمال مصر لعام 2017 بعد منافسة مع 22 فتاة أخرى على اللقب.

واختارت لجنة التحكيم المكونة من شخصيات عامة فرح شعبان مساء الأحد لتتوج باللقب بعد تفوقها في اختبارات اللجنة. وشارك في لجنة التحكيم آمال رزق، منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، والفنانة راندا البحيري، ونادين أسامة ملكة جمال مصر للعام 2016.

يذكر أن فرح تدرس علوم الكمبيوتر في الجامعة البريطانية في مصر، وتعشق القراءة والسباحة وتهوى التمثيل، وتتمنى أن تصبح مذيعة ناجحة، وتقدم برامج مرحة للأطفال، كما تتمنى أن تمثل مصر بنجاح في مسابقة ملكة جمال العالم 2017.

من جانبها، قالت د. آمال رزق، منظمة المسابقة، إن جميع المشاركات كن يستحققن اللقب، لكن شروط المسابقة تتطلب اختيار واحدة فقط، مؤكدة أن معايير الاختيار تتضمن إضافة الى الجمال الثقافة العالية واللباقة والحضور القوي.