تشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل امس بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة ديبلوماسيين مسلمين بينهم كويتيان.

وفور وصول أمير منطقة مكة المكرمة إلى الحرم المكي قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة.

وشارك في مراسم غسل الكعبة أعضاء السلك الديبلوماسي الإسلامي المعتمدون لدى المملكة. وقد مثل الكويت في المراسم كل من القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل الهذال والملحق الديبلوماسي بسفارتنا في الرياض خالد الفهد.

كما شارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس وعدد من الوزراء وسدنة بيت الله الحرام.

يذكر أن غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حينما دخل وصحابته رضي الله عنهم الكعبة وقام بغسلها.