بدأت القناة الثقافية السعودية من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بث الحفلات الغنائية.. والانطلاقة بأغانٍ لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم".

ونشر الحساب الرسمي للقناة الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كتب فيها "نعرض لكم اليوم عند 12:00صباحاً السهرة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم تابعونا "، مرفق بهاشتاغ #كلثوميات.

وفي نفس السياق فجر نجم الأغنية السعودية عبدالمجيد عبدالله مفاجأة، بإعلانه أن حفلته القادمة في جدة ستشهد حضور العائلات.

وقال في رده، ، على مغرد طلب منه إقامة حفلة في جدة: "الحفلة الجاية أكيد.. بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت، أخيراً حنصير طبيعيين. مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير. والجاي أحلى.