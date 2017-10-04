تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف أفسد حصان زفاف العروسين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو طريف، لعروسين كانا يستقلان عربة يجرها حصان أبيض لاستكمال مراسم زفافهما، وعلامات السعادة تبدو على وجوههن، إلا أن القدر لم يشأ أن تكتمل فرحتهما، فسقط الحصان أرضا.

ظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يقف بجوار الحصان الذي سقط في بلدة إيطالية بالقرب من مدينة باليرمو، ويحاول استنهاضه بمساعدة حشد من الحضور، ولكن دون جدوى، حيث باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

وبحسب الصحيفة فإن جمعيات حقوق الحيوان الإيطالية ستقوم برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في سقوط الحصان، والذي يعتقد أنه سقط بسبب تأثير حرارة الشمس والوزن الثقيل الذي كان يجره، حيث كان المتواجدون على العربة يزنون أكثر من 400 كيلو غرام.