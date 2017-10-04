شنت عضو في البرلمان البريطاني، عن حزب العمال، هجومًا لاذعًا على الأسرة الملكية بسبب ارتداء الأمير جورج، سترة تبلغ قيمتها حوالي 200 دولار، عند ذهابه للمدرسة.

وقالت النائب عن دائرة كنسنغتون وتشيلسيا في لندن، إيما جود، في تصريح لها: “عندما يذهب الأمير جورج البالغ من العمر 4 أعوام، للمدرسة تهتم وسائل الإعلام بسترته، التي تبلغ قيمتها 150 جنيهًا.. وأنتم تعلمون أن هذا المبلغ يمكن أن يطعم الكثير من الأسر المكونة من 4 اشخاص… أعتقد أن هذا أمر مشين والكثير من الناس غاضبون”.

وأشارت جود إلى أنها سبق وانتقدت أعضاء العائلة الملكية بضع مرات، واصفة نفسها بأنها “أسوأ كابوس للأسرة الملكية”.

والأمير جورج هو الابن الأكبر للأمير وليام، دوق كامبريدج، ابن ولي العهد البريطاني تشارلز من زوجته المتوفية الأميرة ديانا.