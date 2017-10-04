كشف بحث جديد أن الوضع الذي تتخذه في النوم ربما يكشف الكثير عن شخصيتك، ووظيفتك، وهواياتك.

ووفقاً للنتائج، فإن أولئك الذين يحملون شهادة جامعية يميلون أكثر للنوم على الجانب الأيسر كل ليلة، وقد أطلق عليهم اسم "النائمون على يسارهم"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والمدهش، بحسب استطلاع الرأي الذي شمل أكثر من 5000 مشارك، أن كثيراً ما يكون البالغون الذين ينامون على الجانب الأيمن كل ليلة من المدخنين وشاربي القهوة.

أما المسرفون في شرب الكحول فينامون على "بطونهم"، ودائماً "يغرسون" وجوههم في الوسادة.

ويكشف البحث، الذي تم إعداده بتكليف من شركة "سيلي" المصنعة لمراتب الأسرة، كيف أن بعض الأوضاع يمكن أن تعزز نوعية النوم.

ويبقى البحث مجرد استطلاع قد لا ينطبق على كل شخص بالضرورة، أو ربما لا يكون دقيقاً.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين ينامون مثل "نجمة البحر"، أي يستلقون على ظهورهم وينشرون أذرعهم وأرجلهم في أنحاء السرير، فهؤلاء دائماً يستيقظون بشعور أكثر انتعاشا.

كما توصلت نتائج البحث إلى أن أولئك الذين ينامون على جانبيهم يحصلون على أفضل مستوى من الراحة في النوم الليلي.

أما النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن، في محاكاة لوضع الجنين، فذلك يعزز سهولة التنفس بدون عوائق، ويساعد الجسم على الوصول إلى النوم العميق، ما يعطي راحة للجسم.