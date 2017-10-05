خصص البرنامج المصري "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc" حلقة عن "شيطان اللحظة الأولى" وتناول فيها الشيخان المصريان ، خالد الجندي ورمضان عبدالمعز، مراحل تطور الشيطان في تلاعبه بعقول البشر وكيف يطور من أدائه.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، أن شيطان الطاعات هو شيطان مميت وخطير يجعل الإنسان مغرور بعمله ويظن أن قيام الليل أهم من عمله في الصباح الباكر والسعي على الرزق.

واستطرد الشيخ رمضان عبد المعز قالاً: إن الشيطان في كثير من الأحيان يشغلك بالنوافل عن الفرض، موضحاً أن تلك الصورة تظهر للطلاب قبيل وقت الامتحانات حين يهتم بكثرة الصلاوات على حساب المذاكرة.