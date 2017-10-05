أقدم رجل في دولة الإمارات على قتل زوجته، البالغة 25 عامًا، بعد أن سكب مادة كيماوية حارقة عليها، فيما لا يزال عشيقها راقدًا في المستشفى بحالة خطرة.

وتوفيت السيدة في قسم الطوارئ في مستشفى “القاسمي”، إثر تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة أصابت 30 في المئة من جسدها.

وقالت الشرطة، بحسب صحيفة “البيان”، إنها تمكنت من إلقاء القبض على الزوج في المطار قبل فراره، والذي يواجه تهمة القتل، وقد أحيل إلى النيابة العامة بعد اعترافه بتعمده حرق زوجته عقابًا لها على خيانتها.

وفي التفاصيل، ذكر الزوج أنه كان في رحلة عمل خارج الدولة، وبعد أسبوع واحد من وصوله إلى هناك، وتصفحه صفحته على موقع التواصل “فيسبوك”، اكتشف صورة لزوجته مع رجل آخر، مضيفًا أنه قرر عدم الاتصال بها، وعاد فورًا إلى الدولة.

وأوضح أنه بقي في الفندق بعد عودته وأخذ يراقب تحركات زوجته وصديقها، وتتبعهم حتى دخلوا شقته تاركين وراءهم الباب مفتوحًا، ما دفعه لدخول الشقة خلفهما، وذهب مباشرة إلى غرفة النوم، وألقى المادة الكاوية عليهما.