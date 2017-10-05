وجه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما رسالة مؤثرة وصادقة لزوجته ميشال بمناسبة عيد زواجهما الـ25.

وعبر اوباما من خلال مقطع فيديو نشره على "فايسبوك" عن حبه الكبير لزوجته وامتنانه على قدرتها على التحمل والصبر والحنية والقوة التي تتمتع بها، واصفاً اياها بأنها أفضل مثال لابنتيه.



وقال في رسالتها التي تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت الالاف المشاهدات والاعجاب والتعليقات إن "الفكرة في ان تعيشي معي لربع قرن هي شهادة على انك شخص مريض ورائع وصبور".

وأضاف: "كان بالأمر السهل بالنسبة لي لأنني أمتلك صديق عظيم وشخص يجعلني ابتسم، ويساعدني في المسير بكل ما هو صحيح، لا أدري ما أقول ولكنك مثال رائع لابنتينا ولكل أبناء البلد. قوتك وإصرارك وصدقك، كلها تبدو واضحة على العلن".

وتابع رسالته المسجلة: "لو تعرف الناس عليك كانوا وقعوا في حبك أيضاً، وللحقيقة زواجنا أفضل قرار في حياتي واتمنى ان تكوني تشعرين بذلك أيضاً".

وختم رسالته المؤثرة بالتأكيد على حبه الكبير لها وسعادته معها، شاكراً اياها السعادة التي تمنحه اياها.