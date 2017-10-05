وصف الرحالة الأمريكي جاي بي سالفا طوافه حول الكعبة بكونه أعظم لحظة في حياته، قائلا إنها التجربة التي لا تنسى طوال رحلته على كوكب الأرض التي شملت 158 دولة.

ولا يبدو أن سالفا كان على علم بموجة الهجوم التي أعقبت نشره لفيديو وهو يطوف بالكعبة المشرفة على حسابه في انستقرام تحت الاسم الذي اشتهر به (borderjunkie).

وفي إجاباته على أسئلة «مكة» حول أسباب قيامه بجولة حول العالم، يقول «سئمت من الجلوس خلف المكتب والعمل من الساعة التاسعة حتى الخامسة، وشعرت بحاجة ماسة للخروج والاستمتاع بالحياة لأقصى حد ممكن».

وتعليقا على اختياره للسعودية ضمن جولته العالمية، لفت إلى محاولته زيارة جميع دول العالم، وبالتأكيد كانت السعودية ضمن القائمة، إلا أن زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة كانت بالنسبة إليه بمثابة الحلم.

وأضاف «أمتلك عقلية متفتحة حول ما يتعلق بالسعودية، كما أن السفر علمني بأن لا أؤمن بما تعرضه وسائل الإعلام»، مبينا أن السعودية فاقت جميع توقعاته، وتابع «لم أحظ بضيافة كهذه على الإطلاق».

وذكر أنه زار جدة والرياض والطائف وأبها ومكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا والجوف، فيما توجد عدد من الأماكن التي لم يزرها بعد، وهو ما زاد لديه الرغبة في تكرار العودة مرة أخرى لزيارتها.

تقييم سالفا للسعودية

الأطعمة 5

الحياة المسائية 1

الأمان 5

وسائل التنقل والطرق 4

مهارات القيادة 0

الطبيعة 4

الحياة البرية 2

البنية التحتية 4

الانترنت 4

الحضارة 5

التكاليف 3

احترام الرحالين 1

إجادة اللغة الإنجليزية 4

الشعور العام 5

الضيافة 100%