أعلنت دونا الغامدي أول ملاكمة سعودية، والحاصلة على 4 ميداليات دولية في اللعبة، عن نيتها افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة، وذلك في مدينة الرياض خلال هذا العام.

وأوضحت "دونا"، التي بدأت ممارسة الملاكمة أولا لغرض التخسيس، أن النادي الذي ترغب في افتتاحه سيكون مختصا في تدريب الملاكمة و"كيك ‏بوكسنج"،‏ للنساء والأطفال والناشئين والرجال، وذلك بالتعاون مع مدربها السعودي أحمد فقهاء.

وبدأت الغامدي عقب إنهاء دراستها الثانوية في التدريب على رياضة الملاكمة، وحصلت على 4 ميداليات، بعد أن بدأتها للتخسيس واستطاعت خلال 9 أشهر من ممارسة الملاكمة في الأردن، أن تنقص من وزنها 80 كيلو، بعد أن سبق وفشلت في محاولات خفض وزنها داخل المملكة.

وأوضحت، وفقًا لـ "العربية"، أن مدرب اللياقة البدنية في الأردن، نصحها بلعب الملاكمة كمحترفة، وبعد التمرينات، سجّلت للاشتراك بالبطولة العربية بالأردن، وحصلت فيها على المركز الأول في وزن 74 كيلو، ووزن 65 كيلو، وتستعد حالياً للمشاركة ببطولة العالم في تايلاند.

وأضافت أن الملاكمة غيّرت شخصيتها تماما، وأعطتها الثقة بنفسها، ‏خاصة مع إنقاص الوزن، والدعم الكامل من أسرتها، خاصة والدها ووالدتها، وأن كل همها هو تمثيل المملكة، ورسالتها للآخرين هي أن الفتاة السعودية تستطيع تمثيل بلدها في كل المحافل الدولية.