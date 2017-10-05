تمت إزاحة الستار عن اختراع هجين جديد، عبارة عن قارب وطائرة في نفس الوقت، تحت اسم «ذا فلاي شيب The Fly Ship» بسعر يقدر بـ37 مليون دولار.

والاختراع الجديد هو عبارة عن مركبة يمكن أن تحمل 100 راكب، وتنطلق بسرعة 250 كم/ ساعة)، وفقا لما نشرته «gadgets media».

كما تحلق كطائرة عن طريق إبراز وسادة هواء تحت جناحيها. ويمكن استخدامها لمهام مختلفة، مثل حمل البضائع والأعمال التجارية والمهام العسكرية ومكافحة القرصنة في مجال النقل.

قام بتصميم المركبة الجديدة فريق هندسي ألماني، وهي بالتأكيد تمثل ثورة في أساليب السفر متعدد المسارات.

وتبلغ مساحة مقصورتها 1500 قدم مربعة، ويبلغ طولها 37 مترا، وطول جناحيها 40 مترا، تحملها حوامة، وتدعمها مروحة ضخمة في الوسط.

وبالمقارنة مع الطائرات الأخرى، فهي تعد أرخص سعرا، كما تتميز بأن استهلاكها للوقود منخفض، حيث لا يزيد على 270 ليترا في كل ساعة، بالمقارنة

بكمية 3300 ليتر كل ساعة في الطائرات الأخرى.