

اكتشف شاب أن صديقته تخونه مع شاب آخر فقرر الانتقام منها أمام حشد ضخم من الناس.

ونشر موقع ميرور لقطات صادمة لرجل تمكن من لفت انتباه أشخاص يستمتعون بوجبة العشاء داخل مطعم عندما بدأ يعبر عن حبه لصديقته الجالسة على إحدى الطاولات.

وقال الشاب: "لقد أحببتك وقدمتك إلى ابني الصغير وأردت أن أقضي بقية حياتي معك"، حيث توقع الجميع أن يركع على ركبة واحدة لطلب يدها للزواج، لكن فوجئ الجميع بالشاب يرمي خاتم الخطبة في طبق أمام الفتاة بعدما كشف خيانتها.

تم تصوير اللقطات في الولايات المتحدة، وتحميلها عبر تطبيق إنستجرام، ما ترك المستخدمون في حالة صدمة.