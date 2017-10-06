الصورة حقيقية ..ليست مزيفة وهذه هي القصة!

انتهى المطاف بأفعى أصلة عملاقة هاجمت رجلا وكادت تقتلع ذراعه، مطبوخة بعدما عمد الأشخاص الذين قتلوها إلى قليها.

وقد وقع الحارس رورت نابانا، على الأفعى في باتانغ غانسال وهو إقليم ناء في جزيرة سومطرة الإندونيسية، عندما كان يقوم بدورية في مزرعة لأشجار النخيل.

وقال قائد الشرطة المحلية سوتارجا لوكالة "فرانس برس": "يبلغ طول الأفعى 7.8 متر، لقد كانت ضخمة جدا".

وحاول الحارس البالغ 37 عاما الذي يحب أحيانا تناول لحم الأفاعي القبض على الأفعى الضخمة مع كيس من القماش، لكن الثعبان عضه في ذراعه التي كانت على وشك أن تُبتر.

وتدخل حارس آخر بمساعدة فلاحين وقام أحدهم بضرب الحية بقطعة خشب، ما سمح بإنقاذ حياة الحارس.

وقتل القرويون الأفعى في نهاية المطاف قبل تقطيعها وقليها وأكلها.

وتنتشر الأفاعي الأصلة العملاقة في الغابات المدارية، وهي كثيرة الانتشار خصوصا في أرخبيل إندونيسيا الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقد عثر على إندونيسي في آذار/مارس في بطن أفعى أصلة طولها سبعة أمتار ابتلعته بالقرب من مزرعة لأشجار النخيل.