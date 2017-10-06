أشاد الأطباء بحبوب جديدة بإمكانها مساعدة المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان نحو 10% من وزنهم.

وتحمل الأقراص الجديدة اسم "Gelesis100"، وهي مصنوعة من السيليلوز المستخرج من الخضروات، والذي يمتص الماء داخل المعدة، ويتضخم لحوالي 100 مرة ضعف حجمه الأصلي، ما يساعد على قمع الجوع.

وأضاف الأطباء أن الأقراص آمنة تماما، حيث يتم تفكيك الجسيمات المكونة لها تدريجيا، وتمريرها خارج الجسم دون أعراض جانبية، ومن المتوقع أن يتم توفير العلاج للمرضى خلال عامين.

وكشف الأطباء في مستشفى جامعة إينتري في ليفربول، عن أنه من خلال إجراء تجارب على مجموعة من البالغين المصابين بالسمنة، وجدوا أن خمسهم خسر 10% أو أكثر من الوزن الزائد في غضون ستة أشهر، كما لاحظوا انخفاضا في مستويات السكر بالدم لدى المرضى، وهو ما يقلل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وقال البروفيسور جون وايلدينغ، المشرف على التجارب: "إنها فكرة بسيطة ذات فائدة كبيرة كونها ليست دواء، فالسيليلوز يبقى في المعدة ويشعرك بالشبع".