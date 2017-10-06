نجا حمل صغير في بريطانيا من سكين الجزّار، بفضل حالته الفريدة، حيث ولد بـ5 قوائم، وهي نادرة تحدث مرة كل مليون حالة.

وتسبب الحمل المدعو "فايفر" بضجة كبيرة، عند ولادته في مزرعة أندرو بيل، بالقرب من مدينة يورك البريطانية، وبعد لحظات قليلة من الولادة، كان من الواضح أن الحمل على وشك أن يتجه إلى السكين، ولكن ليس سكين اللحام، ولكن مشرط الطبيب البيطري، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطاني.

وساعدت كاتي التي تعمل طبيبة بيطرية وابنة السيد بيلي في توليد الحمل، وتقول إنها لم يسبق لها أن شاهدت هي ولا والدها مثل هذه الحالة من قبل".

وتضيف كاتي: "نعتقد أن وجود ساق خامسة للحمل ناتج عن تشكل توأم غير مكتمل في الرحم".

وخضع الحمل لعملية جراحية لإزالة الطرف الخامس، لأنه كان يعيق حركته ورضاعته، واستمرت هذه العملية حوالي 20 دقيقة فقط، وكللت العملية بالنجاح، ليبدأ الحمل حياته بشكل طبيعي.