على بعد خطوات من شارع وول ستريت في نيويورك، في الجهة الجنوبية لمنهاتن، قام مطعم “بيتزا أنديستري“، الذي يركز عادة على السلطات واللحوم والبيتزا، بابتكار بيتزا مميزة لأصحاب الاذواق باهظة الثمن.

يصل سعر البيتزا هناك إلى ألفي دولار، ويجب القيام بالطلبية يومين مسبقا حتى يتمكن الشيف إدوارد من تأمين كل مقاديرها التي تبرر نوعا ما سبب هذا الغلاء.

يقوم الشيف باستيراد المكونات الطازجة من جميع أنحاء العالم، الطحين من إيطاليا وحبر الأخطبوط من الهند ورقائق متناثرة ذهبية من الإكوادور، فضلا عن الجبن الأبيض من إنجلترا ونبتة الكمأة السوداء بقيمة 300 دولار.

أما للتزيين، يضيف الشيف شرائط مصنوعة من الذهب 24 قيراط قادم من ألمانيا والكافيار الفاخر الذي قد تبلغ ملعقة صغيرة منه إلى 100 دولار.

يضع الشيف لمسته الأخيرة ببتلات الورد ويقدم بيتزا بألفي دولار. وشهية طيبة!