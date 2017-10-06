أظهر مقطع فيديو حديثاً عفوياً جرى بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا.



وقدم الجبير هدية لماتفينكو عبارة عن دلة قهوة وفناجين ومبخرة من نوع فاخر، وشرح لها طريقة الضيافة عند المجتمع السعودي، وطريقة تقديم القهوة والفرق بين تحريك فنجان القهوة ووضعه على الطاولة.



وأظهر الفيديو سعادة رئيسة البرلمان الروسي بالهدية التي قدمها لها الجبير، واستماعها باهتمام لحديث الجبير الذي تولى أحد الأشخاص ترجمته من العربية إلى الروسية