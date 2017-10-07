نالت مواد غذائية عدة شهرة واسعة على اعتبارها مواداً صحية يمكن الإكثار من تناولها، إلا أن الدراسات المتتالية خلُصت في النهاية إلى أن هذا الاعتقاد كان خاطئاً وبأن بعضها خطر على الصحة، بينما بعض الأغذية الصحية الأخرى تتحوّل إلى ضرر عند استخدامها بالشكل الخاطئ. هذه أبرزها وفق ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية:

1. الغرانولا

الغرانولا إفطار صباحي يتكون من الشوفان والعسل ومواد أخرى، ولطالما ساد الاعتقاد بأنه خيار جيد لإفطار صحي، لكنه ذو سعرات حرارية عالية، بينما بعض العلامات التجارية تحتوي على الكثير من السكر، وينصح الأخصائيون بتصنيعه في المنزل بدل شرائه.

2. الزبادي المنكّه

يحتوي الزبادي ذو النكهة على الكثير من السكر، الكثيرون لا يعرفون أن أغلب هذه الأنواع التي تحمل رسومات الفواكه لا تحتوي على أية فاكهة أصلاً.





3. الفواكه المجففة

قد تبدو الفواكه المجففة بديلاً صحياً للحلويات، ولكنها هي كذلك محملة بالسكر والمواد الحافظة مثل ثاني أكسيد الكبريت، حتى يتم تمديد عمرها الافتراضي.





4. الأطعمة الخالية من السكر

بعض الأطعمة الخالية من السكر تحتوي على الأسبارتام، والذي يسبب بدوره زيادة الوزن، بينما ترتبط بعض هذه الأغذية باضطرابات المعدة.

5. صودا الحمية

تخدع مواد التحلية في صودا الحمية جسمكم حتى يفكر في أنه يتناول الطعام الحقيقي، وهذا يسبب ارتفاعاً في الأنسولين، والذي يمكن أن يتحوّل إلى دهون مخزنة، ما يعني أنه يحقق نتائج عكسية.





6. ألواح الحبوب

قد تبدو صحية، لكنها معبأة مع السكر، مع ما يعنيه ذلك من الكثير من المشاكل في الجسم، بينها داء السكري.





7. عصير الفاكهة

يبدو وكأنه وسيلة سهلة للحصول على العناصر المغذية التي نحتاجها في اليوم، إلا أن عصير الفواكه هو بدوره غني بالسكر، كما أنه لا يحتوي على الألياف الهامة الموجودة في الفواكه غير المطحونة.

8. الحبوب

قد تعتقدون أنها وجبة خفيفة صحية، لكن ما لم تكن حبوباً كاملة فقد تكون بدورها محمّلة بالسكر، ما يتسبب بزيادة في نسبة السكر في الدم في الجسم.





9. الفشار

قد يستخدم الفشار كوجبة خفيفة صحية، وهو كذلك، إلا أن تناول كيس كامل غني بالملح دفعة واحدة يتجاوز الكمية الموصى بها، خصوصاً وأن الطعام كثير الصوديوم يحمل الكثير من المخاطر، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم.

10. الحمص

قد تبدو وجبة عربية صحية، لكنه يحتوي على الملح والدهون، وأكدت اختبارات أن بعض الأنواع تحتوي على أضعاف الملح الموجود في رقائق مملحة.