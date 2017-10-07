انتشر على الإنترنت مؤخراً مقطع فيديو مثير للدهشة لطفل في 5 من عمره يقوم بمهارة مذهلة جدا .



ويظهر الفيديو قيام هذا الطفل ذو الـ 5 اعوام فقط بتشغيل "حفار عملاق" بمفرده وبمهارة كبيرة، حيث بدا وكأنه مثل المحترفين، فيما سُمع صوت والده خلال الفيديو وهو يوضح له ما يجب عليه فعله.

وذكرت تقارير إخبارية أن ذلك الفيديو قد تم التقاطه في ولاية "لويزيانا" الأمريكية ، وأوضح والد الطفل تفاصيل ما حدث قائلاً إنه كان يسمح لطفله بالجلوس بالقرب منه في كل مرة كان يقوم فيها بتحميل الشاحنة، كي يتعلم كيفية قيادة الحفار والتحكم فيه، مضيفاً أنه شعر بعد ذلك أنه يمكن لطفله أداء هذه المهمة بمفرده، ولذلك قرر الخروج وقام بتشغيل الكاميرا وبدأ يصور الطفل وهو يعتمد على نفسه في توجيه الآلة.

وشوهد الطفل خلال الفيديو المرفق أعلاه وهو يتحكم في الحفار، ويقوم بتفريغ حمولة من الأتربة في الجزء الخلفي من شاحنة بمهارة مذهلة، وبدون أن يبدو عليه الخوف أو التردد.

وفي السياق ذاته، أشارت بعض التقارير إلى أن ذلك الفيديو قد أثار موجة من الجدل على الإنترنت، حيث وصف بعض الرواد تصرف والد الطفل بأنه غير مسؤول، ويعرض حياة الناس للخطر، في حين أعرب آخرون عن دهشتهم من مهارة هذا الطفل.