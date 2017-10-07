حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بسجن سيدة تدعى فاطمة.أ.م بتهمة حيازة مواد مخدرة بهدف التعاطي، وغرّمتها بمبلغ مالي قيمته أكثر من 1000 دولار أميركي، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

وبحسب أوراق القضية، فقد تم ضبط السيدة في الدائرة الجمركية في مطار القاهرة بعد العثور على المواد المخدرة بين امتعة زوجها الذي أنكر معرفته بها، إلا أن المتهمة اعترفت بأنها هي من وضع هذه المواد بين الامتعة نافية علم زوجها بالأمر.

وفي التفاصيل، فقد كانت رقيب الشرطة من قوة مطار القاهرة تقوم بعملها قبل دخول الركاب للدائرة الجمركية، وبعدما فتّشت المرأة عثرت معها على علبة سجائر بداخلها سيجارة ملفوفة يشتبه بأنها تحتوي على الحشيش المخدر، كما عثرت أيضاً على 95 قرصاً مخدراً وقطعة كبيرة لمخدر الحشيش داخل حقائبها.

وبعدما قامت إدارة البحث الجنائي بالمطار بتفتيش الزوج، عُثر وسط أغراضه على قطعة حشيش، وتبيّن أن هذه المضبوطات تخص زوجته.

إشارةً الى أن الزوجة اعترفت خلال تحقيقات النيابة العامة، بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وأن زوجها لا علاقة له بها.