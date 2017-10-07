وجدت فتاة كندية نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد أن أصبحت مهددة بفقدان البصر في عينها اليسرى، التي باتت تذرف الدموع باللون البنفسجي، بعد أن قامت بوشم مقلة العين.

وقررت كات غاليندر (24 عاماً) وشم بياض عينها اليسرى باللون البنفسجي، لكنها سرعان ما ندمت على هذا القرار، بعد أن بدأت تعاني من زيغ في البصر، ولجأت إلى المستشفى، لحل هذه المشكلة، واكتفى الأطباء بإعطائها قطرات من المضادات الحيوية. ولكن حالة غاليندر ازدادت سوءاً مع الوقت، وتورمت عينها بشكل كبير، ليلجأ الأطباء إلى الستروئيدات لعلاجها، بعد أن انخفضت الرؤية بشكل كبير في عينها، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وذكرت غاليندر، وهي مدونة في مجال التغذية لوسائل إعلام محلية في كندا، أنها أنفقت أخيراً مئات الدولارات على العلاجات والوصفات الطبية، إلا أنها لم تتمكن من استعادة نظرها في عينها الموشومة كما في السابق، ومع أن اللون انخفض بشكل كبير، إلا أن الطلاء لا يزال يغطي بياض العين.

وأخبر الاطباء غاليندر، أن عينها تضررت بشكل دائم، ومع ذلك، فهي لا تزال تأمل، بأن تمنع الجراحة حالتها من أن تصبح أسوأ، أو ربما تصلح الضرر الذي لحق بها.