قضت محكمة أردنية، بتغريم طالب جامعي 70 دولارًا، بتهمة محاولة الغش بواسطة نظارة تحتوي على كاميرا “سناب شات”.

وجاءت العقوبة التي أصدرتها محكمة صلح جزاء شمال عمان، استكمالًا لعقوبات سابقة اتخذتها لجنة تحقيق في الجامعة الأردنية بحق الطالب ذاته، تضمنت إحالته إلى المحكمة المذكورة بتهمة “الغش في الامتحان باستخدام التكنولوجيا”.

وكانت اللجنة أوصت أيضًا باعتبار الطالب راسبًا في مادة مبادئ الإحصاء، وإلغاء تسجيله في بقية المواد في الفصل الدراسي الصيفي الثاني من العام الجامعي 2016/ 2017، إضافة إلى فصل الطالب من الجامعة مؤقتًا من الفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 2017/ 2018.

وتمتلك النظارة زرًا واحدًا فقط لتسجيل الفيديو على شكل مقاطع صغيرة بطول 10 ثوان، يمكن إضافتها بعد ذلك لاسلكيًا إلى “الذكريات” على حساب المستخدم في سناب شات.