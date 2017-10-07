إليكم طريقة لتنظيف السجاد بأنواعه وبأسهل الأدوات وبدون إستخدام ماء، وتعتبر مشكلة غسل السجاد بالنسبة لربات البيوت مشكلة كبيرة خاصة في المناسبات، فكما نعرف أن السجاد يتميز بثقل وزنه خاصة بعد تعرضه للماء وانه صعب التنظيف لوجوده دائماً في أصعب الظروف على الارض، فالسجاد ضيف يدخل بيوتنا مع دخول فصل الشتاء، فهو يكسب البيت دفئاً وجمالاً، ويجعل الغرف أكثر حميمة، وبقدر جماله يجب المحافظة عليه نظيفاً، كما علينا أن نعلم أن المحافظة على نظافة السجاد تجعله دائماً يبدو جديداً، لأن تراكم الغبار يؤثر سلباً على المواد المستخدمة في صناعة السجاد.

ويوجد هناك طرق كثيرة لغسيل السجاد منها المدفوعة مثل محلات الغسيل المعروفة التي تكون أحياناً مكلفة، وطرق أخرى لكن يلزمها إستخدام الماء وهذه فيها مشقة على ربة المنزل واليوم نتابع بالفيديو كيف نتخلص من هذه المشكلة وبدون عناء في تنظيف السجادة وبدون ماء.

ولكي نقوم بذلك نحضر بيكربونات الصوديوم ومكنسة كهربائية أو مكنسة عادية، ونقوم بوضع بيكربونات الصوديوم على السجادة لمدة نصف ساعة، وسوف نجدها بعد ذلك كأنها غسلت بالماء والصابون.