يعد الشعر الطويل حلم كل امرأة كونه رمزاً للأنوثة وعنواناً للجمال. ولتحقيق هذا الحلم، تنصح مجلة "إيلي" الألمانية بتناول الأطعمة، التي تساعد على نمو الشعر بسرعة، على رأسها المكسرات، خاصة اللوز والجوز.

وفسرت المجلة أن هذه المكسرات تحتوي على البيوتين الذي يعد مفتاح جمال الشعر، والنحاس يساعد على تمتع الشعر بمظهر لامع وبرّاق، بالإضافة إلى فيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3.

وبفضل محتوى الحديد العالي بها، تعمل السبانخ على تعزيز عملية نمو الشعر، كما أنها غنية بفيتامين A وفيتامين B6 وحمض الفوليك، الذي يحفز عملية تجدد الخلايا. ويزخر السلمون بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تمنح الشعر لمعاناً وبريقاً من ناحية وتحميه من التقصف من ناحية أخرى. كما أن السلمون غني بالبروتينات وفيتامين D، مما يحفز عملية نمو الشعر.