عندما نسمع عبارة "ارتفاع نسبة السكر في الدم" أول أمر يتبادر الى ذهننا هو الإصابة بمرض السكري. إن هذا المرض خطير وقد يؤدي الى مضاعفات عدة في حال لم يتبع المرء المصاب به نظاماً غذائياً صحياً معيناً.

ولكن ما لا يعرفه عدد كبير من الناس هو أن الجسم يعطي علامات، قبل تشخيص المرض بوقت طويل، تشير الى أن مستوى السكر في الدم مرتفع جداً.

ما هي هذه العلامات؟

- التبول المفرط والتبول أثناء الليل: من الطبيعي أن يستيقظ المرء خلال الليل للتبول في حال كان يشرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم. ولكن، إذا كان مستوى السكر في الدم لديه مرتفعاً جداً، يمكن أن يؤدي هذا الأمر الى الإصابة بالتهاب المسالك البولية الذي يتسبب بالتبول المفرط.

- عدم وضوح الرؤية: إن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يؤدي في معظم الحالات الى عدم وضوح الرؤية الموقتة نتيجة تضخم عدسة العين.

- جفاف الفم: إن ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم واللعاب، نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، يتسبب بجفاف الفم.

- صعوبة في التركيز: عندما يفتقر الجسم إلى الأنسولين، فإنه يصبح غير قادر على إزالة الغلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، وهذا الأمر لا يسمح للجسم بأن يعمل بشكل صحيح. لذلك، يشعر الإنسان عندها بالتعب، وبالتالي لا يعود قادراً على التركيز بشكل طبيعي.