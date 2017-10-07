نجا ركاب حافلة من الموت المحقق بعدما فروا من حافلة كانوا يستقلونها، قبل ثوان من اصطدام قطار سريع بها عند أحد تقاطعات الطرق في بولندا.

ويظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة وهي تقترب من المعبر بينما كانت الأنوار التحذيرية الحمراء مضاءة، وكانت الحواجز تنخفض لتسد الطريق قبل عبور القطار من المكان.

وعلى الرغم من الإشارة الواضحة إلى أن القطار كان في طريقه للعبور من المكان، إلا أن السائق استمر في عبور السكة بحافلته قبل أن يجبره حاجز متحرك على التوقف.

ويظهر السائق وهو ينزل من الحافلة ويلوح بيده بقوة إلى القطار في محاولة منه لجعله يتوقف. إلا أن القطار استمر في التقدم ما دفع السائق إلى الفرار من المكان، بينما كان عدد من الركاب ينزلون من الحافلة على جناح السرعة، قبل أن يصطدم القطار بمؤخرة الحافلة ويحطمها.

وتقول التقارير بأن 40 راكباً كانوا على متن الحافلة، بينما احتوى القطار على 210 راكباً، ولحسن الحظ لم يصب أحد منهم في الحادث.

وقال متحدث باسم دائرة القطارات في العاصمة البولندية وارسو، بأن مكابح القطار قد تحطمت في الحادث، ولم يعد القطار صالحاً للعمل ثانية، بينما فتح مكتب المدعى العام واللجنة الخاصة بالسكك الحديدية البولندية تحقيقاً في ملابسات الحادث، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.