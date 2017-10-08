نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة هبوط طائرة مدنية عملاقة بمطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا، مشيرة إلى أن رياحًا عمودية شديدة هبت في اتجاه متقاطع مع المدرج لحظة هبوط الطائرة الضخمة طراز “إيرباص “إيه 380”.



وبدأت الطائرة محاولة الهبوط بسرعة 20 ميل في الساعة، لكن قوة الرياح عرضتها لاهتزازات عنيفة، رغم أن الطيار استطاع في نهاية الأمر أن يواجه تلك اللحظات المرعبة بمهارة فائقة ويهبط بالطائرة بسلام.



وتتبع الطائرة العملاقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي طائرة ضخمة بها 500 مقعد، وواجهت هذا التحدي في أثناء الهبوط، أمس الخميس، حيث بدأ الهبوط بتخفيض سرعة الطائرة والهبوط حتى لامست العجلات أرض المدرج، فبدأت الطائرة تتحرك على الأرض إلى الأمام ببطء إلى أن توقفت.