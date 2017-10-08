ابتكر علماء أميركيون وأستراليون غراء طبيا لإغلاق الجروح خلال ثوان معدودة، وقالوا إنه قد يساهم في إنقاذ حياة الأشخاص في حالات الطوارئ. والغراء الذي يطلق عليه اسم MeTro هو عبارة عن مادة هلامية لاصقة يتم تصنيعها من بروتين طبيعي مطاط يسمى Tropaelastin.



ويمكن استخدام هذا اللاصق الطبي للتعامل مع جروح تصيب الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان التي تضيق وتتسع مثل الرئتين والقلب. وقال أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة سيدني الذي شارك في الأبحاث التي أجريت على هذا الغراء الطبي أنتوني ويس إنه يتمتع بالمرونة إذ يمكنه أن يملأ الفراغ الذي يحدثه الجرح والتأقلم مع شكله.



ويتم وضع هذا الغراء على الجرح مباشرة ثم يتم تعريضه لأشعة فوق بنفسجية لاستكمال العملية وغلق الجرح، بدون الحاجة إلى خياطته. وتنتهي العملية خلال 60 ثانية فقط. والغراء أيضا مزود بتقنية تسمح بتحديد المدة الزمنية لبقاء مفعوله مستمرا، سواء لساعات أو شهور، وذلك بهدف منح المريض الوقت الكافي للتماثل للشفاء. وقال العلماء إن أهميته تكمن في إمكانية استعماله مع الحالات الخطرة التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا مثل حوادث السيارات، ما يساعد على وقف نزيف المصابين.